FC Porto enfrenta dono do maior orçamento do mundo do andebol

Dragão Arena recebe esta quarta-feira o maior conjunto de estrelas de sempre. O PSG tem o maior orçamento do mundo, mas leva três derrotas na Champions.

O PSG está sem Nikola Karabatic, lesionado gravemente no joelho direito (rotura dos ligamentos cruzados), mas é com atletas como o dinamarquês Mikkel Hansen, os franceses Luka Karabatic e Vicent Gerard e o gigante letónio Dainis Kristopans (2,15 metros e 135 quilos) que se apresenta esta tarde, às 17h45 (Porto Canal), no Dragão Arena, para defrontar o FC Porto, em jogo da sétima jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.

A equipa parisiense tem o maior orçamento do mundo no andebol - em França é obrigatório revelá-lo oficialmente e o do ano passado era de 17 452 294 milhões de euros... -, mas esta edição da Champions não tem corrido bem aos franceses: em quatro partidas, somam apenas uma vitória (35-29 frente ao Elverum). Porém, das três derrotas, duas foram por um golo (28-29 com o Flensburg e 32-31 com o Meshkov Brest).

"Eles têm jogadores de topo mundial, mas nós temos uma equipa de topo mundial. As nossas exibições, os resultados e os títulos que já alcançámos, colocam-nos num patamar de excelência que queremos consolidar cada vez mais no andebol europeu", diz Diogo Branquinho, revelando grande confiança no conjunto azul e branco, que vai em seis partidas: duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

"Se em outros tempos dizíamos que uma equipa destas tinha de estar menos bem e nós num bom dia, agora chegámos a um patamar em que nós é que temos de dar o nosso melhor, porque o nosso melhor chega para ganhar este jogo", garantiu ainda o ponta esquerda, que tem vindo a fazer grandes exibições.