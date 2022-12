FC Porto empatou com Magdeburgo e somou primeiro ponto na Liga dos Campeões

Melhoria de forma dos dragões foi notória numa grande segunda parte e um erro no último minuto impediu o triunfo sobre os alemães

O FC Porto empatou, a 31-31, com os alemães do Magdeburgo, somando à oitava jornada o seu primeiro ponto no Grupo A da Liga dos Campeões.

Foi com sete golos de Victor Iturriza que os dragões operaram uma grande recuperação frente ao campeão da Alemanha, que entrou mais forte e dominou a primeira parte, chegando aos quatro golos de vantagem logo aos 5-9 e indo para o intervalo com 12-16 a seu favor.

Aos 36 minutos já Pedro Valdés tinha empatado a 17-17 e os portistas continuaram mais fortes, chegando aos 24-21 e 25-22, para nos minutos finais permitirem nova reviravolta. Quando Kristjansson fez o 29-31, aos 56 minutos, os pontos chegaram a parecer entregues, mas ainda faltava a última reação da equipa da casa.

Rui Silva e Iturriza empataram a 31-31 e Pedro Valdés roubou uma bola, à entrada do minuto 59, que poderia valer o triunfo. No entanto, o lateral cubano terminou com o último ataque portista ao enviar a bola fora, num passe falhado, dando a última oportunidade ao Magdeburgo. Os alemães ainda festejaram um golo em cima da hora, mas um dos seus jogadores tinha violado a área numa tentativa de aérea e o lance foi anulado já depois de ter tocado a buzina.

O FC Porto continua a ser último no Grupo A, com um ponto, e receberá na próxima semana o líder PSG, mas no próximo ano terá Dínamo de Bucareste, Zagreb e Wisla Plock no Dragão Arena, sendo esses os jogos que precisa de vencer para ainda atingir os seis lugares que valem o apuramento para os oitavos de final.