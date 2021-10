FC Porto empata com Barcelona: o que diz a imprensa espanhola

FC Porto empatou na receção ao campeão Barcelona 33-33, em jogo da sexta jornada do grupo B da Liga dos Campeões de andebol, em que teve sete golos de vantagem na segunda parte.

Em Espanha, a imprensa destacou mais a recuperação da equipa catalã do que qualquer momento do jogo desta quinta-feira.

El Mundo Deportivo

"Da derrota ao empate, do empate à vitória e da vitória ao empate de novo. Tudo isto em apenas vinte minutos loucos em Portugal, onde o Barça empatou 33-33 contra o FC Porto na sexta jornada da Liga dos Campeões, o que significa que estão agora em segundo lugar no grupo B, com nove pontos e um ponto atrás do líder Vive Kielce."

As

"Batido pelo FC Porto, com os seus melhores jogadores desesperados e sem sucesso, o pior Barça dos últimos anos parecia prestes a sofrer um revés histórico na sua primeira visita à Dragão Arena com um défice de sete golos (22-15). A realidade do resultado final é que o Barça pode argumentar que as decisões da mesa de arbitragem lhes roubaram a vitória. Um erro inexplicável para uma competição da Liga dos Campeões."

Marca

"O empate do Barça no Porto (33-33) admite várias leituras: perdeu um ponto, o que lhe retira da liderança do grupo na Liga dos Campeões, ou ganhou-o depois de saírem de uma situação muito apertada (sete golos atrás no segundo tempo)... Apenas para perderem mais um golo na última posse de bola."

Sport

"Foi uma partida muito difícil para o FC Barcelona contra uma equipa do FC Porto que entrou em campo muito consciente de que tinha de estar no seu melhor em todos os aspetos se quisesse obter algo de positivo do jogo."