FC Porto empata com Barcelona na Liga dos Campeões de andebol

Dragões receberam e travaram o campeão europeu (33-33), tendo alcançado o PSG na classificação do Grupo B.

O FC Porto recebeu e empatou esta quinta-feira com o Barcelona, 33-33, em jogo referente à fase sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol.

De recordar que este foi o primeiro FC Porto-Barcelona oficial em andebol. O anterior confronto entre ambos fora em 2010, num Torneio Ibérico disputado na Póvoa de Varzim, tendo os catalães ganho por 36-24.

A partida mostrou, sobretudo, a evolução dos dragões, pois o Barça continua a ser a melhor equipa do mundo, embora tenha deixado ontem os polacos do Kielce como líderes isolados do Grupo B, precisamente devido ao ponto cedido perante os azuis e brancos.

Alinhando o Barça como claro favorito, o jogo foi entusiasmante desde início para os adeptos portistas, pois a equipa de Magnus Andersson abriu com um 3-0, manteve-se na frente até aos 7-6, aguentou-se num período de alternâncias do marcador e fechou o primeiro tempo a vencer por 17-14.

Após o intervalo viria a maior surpresa: quatro golos seguidos deixaram os portistas com uma vantagem de sete (21-14), que prolongariam até aos 23-16, para depois surgir a reação catalã, que foi reduzindo até empatar a 27-27, chegando a passar uma vez para a frente (30-31).

Dois golos seguidos de Pedro Cruz chegaram a levantar as bancadas, o Barça empatou por Janc, o FC Porto respondeu com golo de Fábio Magalhães e o 33-33 foi fixado por N'Guessan. Com poucos segundos para jogar, Perez de Vargas defendeu o último remate de Magalhães e um time-out pedido pelo Barcelona anulou... o derradeiro contra-ataque dos catalães.

O empate com o campeão europeu é mais um registo para as épocas gloriosas do FC Porto, que com o ponto conquistado manteve o quinto lugar num grupo que apura seis equipas, tendo empatado a cinco pontos com o quarto, o milionário PSG, seu próximo rival.