FC Porto elimina ABC e está na final four da Taça de Portugal

Dragões têm a companhia de Marítimo e Póvoa

O FC Porto apurou-se este sábado para a final four da Taça de Portugal, sendo a primeira equipa a garantir a vaga. Nos "quartos", os dragões bateram o ABC, em Braga, por 26-33, começando a distanciar-se a partir do primeiro quarto de hora (8-11), com Sebastian Frandsen em bom plano na baliza e Jack Thurin imperdoável desde a linha de sete metros.

Algumas exclusões dos minhotos deram origem a golos de baliza aberta que ajudaram a cavar um fosso pontual, de cinco golos ao intervalo (13-18).

Na segunda parte, os comandados de Magnus Andersson, com mais erros defensivos e menos letais no ataque, receberam um perigoso alerta, vendo a diferença baixar para dois (20-22 e 21-23), graças ao esforço de Vinicius Carvalho.

O técnico sueco parou o encontro, respondendo os azuis e brancos com um parcial de 1-3 no recomeço (22-26). Depois, mais uma situação de dois minutos, no caso ao adjunto José Vieira, deixou o ABC em inferioridade e Filipe Magalhães de mãos na cabeça, proporcionando mais um golo de costa a costa, por Leonel Fernandes (22-28), que acabou com as esperanças minhotas.

A par do FC Porto, o Marítimo também de qualificou, afastando o Boavista (41-23), o último representante da II Divisão. O Póvoa eliminou o Belenenses (29-25).

Os "quartos" ficam concluídos este sábado, com a realização do dérbi Benfica-Sporting (16h30).