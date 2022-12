Redação com Lusa

Declarações proferidas após a final da Supertaça Ibérica de andebol, entre o Barcelona e o FC Porto, em Málaga, que o campeão espanhol ergueu, após vencer os dragões por 32-24.

Carlos Ortega (treinador do Barcelona) - "Vi hoje o FC Porto mais cansado do que nós. A diferença para o jogo de ontem [sábado] é que o Sporting tem jogadores mais pequenos e rápidos que recuperam mais depressa para a defesa. O FC Porto tem jogadores mais corpulentos e, com algum cansaço, fica mais difícil de recuperar. Acho a ideia [da Supertaça Ibérica] fantástica, pois é, sem dúvida, uma competição de alto nível".

Luís Frade (jogador do Barcelona) - "O jogo correu bem. Na primeira parte conseguimos abrir o resultado, tivemos guarda-redes, e na segunda o sete contra seis do FC Porto não resultou. No geral, conseguimos um bom resultado, pois o FC Porto é uma equipa difícil, muito forte, e não foi demérito deles, mas sim mérito nosso. Conseguimos ir buscar mais um troféu, estamos cansados e agora vamos para casa descansar até à seleção".