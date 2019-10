FC Porto e Sporting ganham jogos antecipados, Benfica acerta calendário e vence

Resultados de um jogo em atraso da sétima jornada e de dois antecipados da nona e classificação do Campeonato Placard de andebol

FC Porto e Sporting mantiveram esta quarta-feira a desempenho totalmente vitorioso no Campeonato Placard. Em jogos antecipados da nona jornada, devido aos encontros da Liga dos Campeões do fim de semana, dragões e leões venceram, respetivamente, Boa Hora e Belenenses. Com ambas as partidas em Lisboa, os azuis e brancos sentiram algumas dificuldades perante um conjunto que, de forma sensacional, ocupa o quarto lugar da prova. Depois de chegar ao intervalo empatado a 14, os portistas fizeram uma segunda parte melhor e venceram com naturalidade. Já o Sporting, apesar de ter estado sempre a perder empatado até aos 11 minutos, desenvencilhou-se facilmente do vizinho.

Em encontro que encerrou as contas da sétima jornada, também devido à presença europeia (Taça EHF) do Benfica, os encarnados derrotaram o V. Setúbal, no Antoine Velge, numa partida em que chegaram a estar a vencer por 13 golos.

Em atraso da sétima jornada

Quarta-feira, 16 outubro

Benfica - Vitória de Setúbal, 33-25

Antecipados da nona jornada

Quarta-feira, 16 outubro

Boa Hora - FC Porto, 29-33

Sporting - Belenenses, 31-21

Classificação: 1º FC Porto, 27 pontos; 2º Sporting, 27; 3º Benfica, 22; 4º Boa Hora, 18; 5º Belenenses, 17; 6º FC Gaia, 16; 7º Maia/ISMAI, 16; 8º Madeira SAD, 16; 9º ABC/UMinho, 14; 10º Águas Santas, 11; 11º Sporting Horta, 11: 12º Boavista, 10; 13º Avanca, 10; 14º Vitória Setúbal, 10.

Programa da nona jornada

Sábado, 19 outubro

Madeira - Águas Santas, 17:0

ABC/UMinho - Boavista, 17:30

Avanca - Vitória de Setúbal, 18:00

Benfica - FC Gaia, 18:30

Maia/ISMAI - Sporting da Horta, 19:00