FC Porto e Sporting com triunfos na secretaria nas provas europeias

A ​​​​​​​EHF estabeleceu os resultados dos jogos que não se realizaram devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, de forma a inclui-los no cálculo da classificação, tendo em vista a fase seguinte.

A Federação Europeia de Andebol (EHF) atribuiu resultados a 15 jogos não realizados devido à pandemia de covid-19, entre os quais do FC Porto, na Liga dos Campeões, e Sporting, na Liga Europeia, que somaram triunfos por 10-0.

Tal como já tinha anunciado em 10 de fevereiro, a EHF estabeleceu os resultados dos jogos que não se realizaram devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, de forma a inclui-los no cálculo da classificação, tendo em vista a fase seguinte.

Ao FC Porto, no grupo A da Liga dos Campeões, foi averbado um trunfo por 10-0 no jogo relativo à 12.ª jornada, que não se realizou, com os alemães do SG Flensburg-Handewitt.

Os portistas ocupam a sexta posição do grupo, com 10 pontos, a nove do líder polaco Kielce, mas as alterações ao regulamento da prova fazem com que todos os emblemas, e não apenas os seis primeiros, se apurem para os oitavos de final.

No grupo B da Liga Europa, o Sporting também somou uma vitória por 10-0 frente aos alemães do Füchse Berlin, numa partida relativa à terceira jornada, que também não se realizou.

O Sporting segue na terceira posição do grupo, com 10 pontos e dois jogos por disputar, a dois do líder Füchse Berlin, mas já garantiu a presença nos oitavos de final, ao alcance dos quatro primeiros classificados.