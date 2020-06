FC Porto e Nazaré unem esforços: vem aí uma parceria

Presidente da autarquia quer dar mais visibilidade à vila e colocar um clube na I Divisão.

"A ideia é aliar duas imagens fortes, a Nazaré e o FC Porto, alicerçar uma modalidade, o andebol, e criar condições para que estas duas marcas saiam reforçadas. E estamos a fazê-lo através da grande escola de andebol dos últimos anos em Portugal, como se nota até pela grande preponderância que tem na Seleção Nacional".

Foi desta forma que Walter Chicharro, presidente da Câmara Municipal da Nazaré, iniciou a explicação a O JOGO do que pretende fazer através de uma parceria que irá estabelecer com os azuis e brancos e que passa, em primeiro lugar, por promover ao máximo esta vila do distrito de Leiria, com pouco mais de dez mil habitantes. Porém, colocada por Chicharro numa das mais míticas praças do mundo, Times Square, em Nova Iorque - foi em junho de 2018, durante 15 dias, numa campanha de promoção do país produzida pelo Turismo de Portugal numa cerimónia com a presença do primeiro-ministro António Costa, do então ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral, da então secretária de Estado do Turismo Ana Mendes Godinho, agora ministra do Trabalho e Solidariedade, do presidente do Turismo Portugal, Luís Araújo, e o próprio Chicharro, com a famosa onda gigante da Nazaré.

"Espero bem que sim, que o FC Porto venha a estagiar aqui na Nazaré, essa possibilidade está em cima da mesa"

Mas há ainda outro objetivo em mente. "A minha ideia é colocar um clube da Nazaré na I Divisão. Temos vindo a conversar num projeto a vários anos", contou o edil, continuando: "Recordo que a Nazaré tem muita tradição andebolística e que daqui saíram grandes atletas como o Inácio Carmo, o Vladimiro Pinto ou o Sérgio Segismundo. Além disso temos cá muito andebol de praia, sendo que no próximo ano teremos o Mundial".

Com o FC Porto a ideia, que irá ainda a reunião de câmara, passará "pela cedência de jovens valores". Chicharro deu mais alguns detalhes. "Eu não sou do FC Porto, sou benfiquista, toda a gente sabe, mas reconheço que o FC Porto é, claramente, o melhor clube de andebol em Portugal e que o professor Magalhães sempre foi um visionário. Basta ver os atletas que descobriu, a naturalização de atletas de grande capacidade, tudo apostas muito bem sucedidas, quer para o FC Porto quer para a seleção". Em resumo, "a Nazaré ofereceria uma marca muito ligada ao desporto, muito associada a desportos de mar e praia, é certo, como surf, mas uma marca que recebe eventos internacionais com grande regularidade".