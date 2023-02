FC Porto diz adeus à Liga dos Campeões de andebol

O FC Porto está no último lugar, com três pontos, já sem chances matemáticas de alcançar os oito do Zagreb, em sexto

O FC Porto perdeu em casa do Veszprém por 32-30, em jogo da 13.ª jornada do grupo A da Liga dos Campeões de andebol, e ficou matematicamente impedido de seguir em frente na competição.

Os dragões, que tinham somado a primeira vitória na poule no último jogo que fizeram, ante o Dínamo Bucareste (32-23), cederam na Hungria e ficaram arredados dos play-offs da competição.

A jogar fora de casa, a equipa portuguesa recuperou de vários golos na primeira parte para sair para o intervalo a perder por 15-14, mas deu a volta no início da segunda parte, fazendo prometer uma exibição mais sólida.

A jogar para garantir desde já a presença nos quartos de final, a equipa da casa estabeleceu-se no comando e não mais largou, ancorada na exibição de Mohamed Elderaa, com 12 golos, o dobro do melhor anotador dos portistas, António Areia, com seis.

O FC Porto está no último lugar, com três pontos, já sem chances matemáticas de alcançar os oito do Zagreb, em sexto; os húngaros ainda lutam pela passagem direta aos quartos de final, no terceiro posto com 18.

No domingo, os "azuis e brancos", no segundo lugar do campeonato nacional, defrontam os croatas do PPD Zagreb, em partida adiada da 12.ª ronda da fase de grupos.