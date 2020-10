FC Porto derrota Setúbal e volta à liderança

Dragões, que tiveram ausências de peso, venceram os sadinos e estrearam um jogador de... 14 anos

O FC Porto venceu este domingo o V. Setúbal, fora de casa, por 30-24, no jogo que fechou as contas da oitava jornada da Liga Placard de andebol.

Com este triunfo, os dragões voltaram à liderança da prova, embora em igualdade pontual com Sporting e Benfica - as três equipas somam por vitórias todos os oito jogos disputados - , mas com (muito) melhor saldo nos golos marcados e sofridos.

Três ausências por lesão - Miguel Martins, Rui Silva e Djibril Mbengue - fizeram o sueco Magnus Andersson voltar a chamar jovens jogadores, tendo, desta vez, feito estrear um juvenil de primeiro ano. Vasco Costa, lateral-esquerdo/central da equipa B jogou pela primeira vez pela equipa principal com 14 anos, dez meses e 23 dias, tornando-se no mais jovem jogador de sempre a representar o FC Porto ao mais alto nível e, para além disso, o mais jovem de todos os tempos a jogar na I Divisão Nacional.

Vasco Costa superou Kiko Costa filho de Ricardo Costa, que no dia 7, na receção ao Boa Hora, jogou com 15 anos, sete meses e 21 dias. Este, por sua vez, ultrapassou na altura a marca de Miguel Martins: estreou-se na primeira equipa dos azuis e brancos, em 2013/14, com 15 anos, 11 meses e 19 dias.