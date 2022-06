FC Porto de novo no Pote 2 da Liga dos Campeões de andebol

Tendo de defrontar duas equipas de cada pote na fase de grupos, portistas continuam a depender da sorte no sorteio de sexta-feira.

Tal como na época passada, o FC Porto irá estar no segundo pote da Liga dos Campeões durante o sorteio da próxima sexta-feira, em Viena, às 11h00 locais. A distinção, atendendo ao modelo de dois grupos de oito equipas, pode não ter grande significado.

Há um ano, os portistas ficaram com praticamente todos os "tubarões" existentes nos restantes potes, precisando de ter mais sorte desta vez, pois a distribuição das equipas permite de novo formar um grupo demasiado forte.

Para já, o FC Porto só sabe que não jogará com Kielce, o vice-campeão europeu, GOG e Celje. No primeiro pote todas as equipas são fortes e não existirá grande diferença, os dois últimos serão decisivos, pois é diferente encontrar Dínamo de Bucareste e Nantes ou Kiel e Veszprém, todos no pote 3, ou ficar com o Aalborg, a "ratoeira" do pote 4.

A fase de grupos arranca a 14 ou 15 de setembro, apurando os primeiros e segundos de cada grupo diretamente para os quartos de final. As equipas entre o terceiro e o sexto lugar jogarão um play-off que na realidade equivale aos "oitavos".

A final da Champions será novamente na Lanxess Arena, em Colónia, pavilhão alemão com quase 20 mil lugares.

Pote 1

Barcelona (ESP)

SC Magdeburgo (ALE)

Paris Saint-Germain Handball (FRA)

Pick Szeged (HUN)

Pote 2

GOG (DIN)

Lomza Industria Kielce (POL)

FC Porto (POR)

RK Celje Pivovarna Laško (ESL)

Pote 3

Dínamo Bucureste (ROM)

THW Kiel (ALE)

HBC Nantes (FRA)

Telekom Veszprém (HUN)

Pote 4

Elverum Håndball (NOR)

HC PPD Zagreb (CRO)

Aalborg Håndbold (DIN)

Orlen Wisla Plock (POL)