FC Porto contrata mais um lateral direito nórdico para 2022/23

Ex-Istres Provence (França), de 25 anos e 1,98 metros, vinculou-se por três anos e terá a concorrência direta do sueco Jack Thurin

Jakob Mikkelsen, lateral direito da Dinamarca, é a segunda contratação para o plantel principal de andebol do FC Porto, tendo em conta a nova temporada desportiva, anunciou, esta terça-feira, o clube portista.

"Quero muito ser treinado pelo [treinador]Maguns [Andersson]. É espetacular ver a cultura escandinava no FC Porto e tenho ouvido muitas coisas boas sobre isso. Foi um dos grandes motivos que me trouxe até cá", afirmou o canhoto Mikkelsen.

O lateral da Dinamarca de 25 anos e com 1,98 metros, que rubricou um contrato com o FC Porto válido até 2025, chega oriundo do Istres Provence, emblema do princiapl campeonato de França. Em 2021/22, Mikkelsen marcou 87 golos em 18 jogos, o que perfez uma média de 4,83 golos por cada jogo.

Mikkelsen é, assim, o terceiro lateral contratado pelo FC Porto para a nova época - a terceira aquisição se se contar com o compatriota Nikolaj Laeso. O dinamarquês terá a concorrência do sueco Jack Thurin (22 anos e 1,99cm), ex-IFK Skovde.