FC Porto continua sem vencer esta época e soma nova derrota na Champions

O FC Porto estreou-se em casa esta temporada e com uma derrota diante do Veszprém

O adversário do FC Porto na segunda jornada da Liga dos Campeões era forte e confirmou esse poderio com um triunfo, por 28-35. O Veszprém, da Hungria, passa assim a somar 12 vitórias em outros tantos jogos disputados esta época em todas as provas.

Por seu turno, o FC Porto continua sem ganhar, somando por derrotas as quatro partidas disputadas: com Benfica (Supertaça), Wisla Plock (Champions) e Águas Santas (campeonato). Esta quarta-feira, a derrota foi em casa.