FC Porto continua imparável e aplica primeira derrota ao Sporting no campeonato

"Dragões" receberam e venceram o emblema leonino, por 31-30, em jogo em atraso da 11ª jornada do campeonato nacional Andebol 1.

O FC Porto recebeu e venceu este sábado o Sporting, por 31-30, em jogo em atraso da 11ª jornada do campeonato nacional Andebol 1.

Pedro Cruz, do FC Porto, foi o melhor marcador do encontro, com 16 golos.

O emblema azul e branco aplica assim a primeira derrota aos "leões" e passa a ser a única equipa apenas com vitórias no campeonato.

No entanto, o Sporting mantém-se na frente da tabela, com 40 pontos, mais um do que o FC Porto, 39, que tem menos um jogo.