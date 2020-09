FC Porto começa a Liga dos Campeões com derrota

Dragões batidos pelo Elverum da Noruega

O FC Porto estreou-se esta quinta-feira na Liga dos Campeões com uma derrota frente ao Elverum, por 28-30, numa partida referente ao Grupo A. O desfecho acaba por ser inesperado, depois de os azuis e brancos terem comandado a primeira parte, saindo para o intervalo na frente por 16-12.

Num Dragão Arena à porta fechada, tudo se alterou na segunda parte, já que os portistas deixaram de concretizar, permitindo aos noruegueses assumir as rédeas do encontro. a mudança de rumo do encontro acabou por ser refletir ao nível das emoções, de tal forma que Miguel Martins e Daymaro Salina viram cartões vermelhos.

Rui Silva e Victor Itirruza foram os mais inconformados do FC Porto com cinco golos cada, enquanto na formação nórdica, que tem o internacional francês como principal estrela, destacou-se Christofferssen com 10 golos.