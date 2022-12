FC Porto com derrota inglória na Dinamarca para a Champions

Porto, 27/10/2022 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta noite oGudme Oure Gudbjerg, no Pavilhão Dragão Arena, em jogo a contar para a EHF Champions League 2022/23 - Fase de Grupos Grupo A. Rui Silva; Nejc Cehte; Oskar Rasmussen. ( José Carmo / Global Imagens )

Muito melhores do que na primeira volta, os dragões discutiram o resultado até ao final (34-33) e chegaram a estar na frente do GOG

O FC Porto perdeu em Odense com o GOG, por 34-33, apesar de ter feito uma das melhores exibições da época na Liga dos Campeões, tendo liderado o marcador durante várias fases do jogo.

Com este resultado, os portistas continuam na última posição do Grupo A, com apenas um ponto, tendo em fevereiro de somar vitórias nos três jogos que terão em casa para ainda tentarem atingir os seis lugares que valem o apuramento para os oitavos de final.

Goleada em casa pelos dinamarqueses (26-33) na primeira volta, a equipa portista foi agora totalmente diferente, justificando até um ponto.

Nunca permitindo os contra-ataques em que o GOG é exímio, o FC Porto começou na frente e liderou até aos 8-9. Os 15-13 ao intervalo eram já sinónimo de um jogo a decidir nos detalhes, tendo a equipa de Magnus Andersson regressado ao comando aos 19-20 e depois aos 30-31, aqui a quatro minutos do final.

Num jogo em que a eficácia ditou o vencedor, bolas perdidas por Fábio Magalhães e Rui Silva - este depois de ter empatado a 33-33 - nos últimos minutos custaram aquela que seria a nona derrota em dez jogos na Champions.

Leonel Fernandes, que jogou todos os 60 minutos na ausência de Diogo Branquinho, fez seis golos em sete remates e foi o melhor do FC Porto.