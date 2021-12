FC Porto bate o líder Vive Kielce na Liga dos Campeões de andebol

O FC Porto venceu o Vive Kielce, líder do grupo, por 29-27, na Liga dos Campeões de andebol.

O FC Porto venceu, esta quinta-feira, o Vive Kielce, por 29-27, na décima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol.

Os dragões subiram ao sétimo lugar e alcançaram dois pontos preciosos para o objetivo de ficar nos seis primeiros e chegar à fase a eliminar.

"A chave foi o sete para seis, que jogamos de forma espantosa. Mas também estivemos bem em seis para seis. A este nível temos de estar sempre em grande. Estamos num grupo com os melhores clubes do mundo, PSG, Barcelona, Kielce, mas hoje foi espantoso, jogamos a um nível elevadíssimo", disse o técnico sueco Magnus Andersson, com o lateral Pedro Cruz (sete golos em 11 remates) a dizer: "Demonstramos a nossa raça, o nosso querer, a nossa vontade contra uma das equipas candidatas à final-four, mas hoje a noite era nossa e precisávamos muito desta vitória para os nossos objetivos".

10.ª jornada:

Quinta-feira, 9 de dezembro:

SG Flensburg-Hewitt, Ale - Telekom Veszprém HC, Hun, 30-27

Dínamo Bucareste, Rom - HC Motor, Ucr, 33-29

Paris Saint-Germain, Fra - FC Barcelona, Esp, 28-28

FC Porto, Por - Lomza Vive Kielce, Pol, 29-27

Classificação: J V E D GOLOS P

1. Lomza Vive Kielce 10 7 0 3 316-299 14

2. Paris Saint-Germain 10 5 2 3 331-295 12

3. Telekom Veszprém 10 6 0 4 316-288 12

4. FC Barcelona 10 5 2 3 311-287 12

5. Flensburg-Hewittt 10 4 1 5 278-280 9

6. HC Motor 10 4 0 6 283-308 8

7. FC Porto 10 3 1 6 280-322 7

8. Dínamo Bucareste 10 3 0 7 293-331 6