FC Porto assinala contribuição no feito da Seleção de andebol e lembra Quintana

Equipa das quinas conta com 11 jogadores dos azuis e brancos na comitiva.

A Seleção Nacional de andebol fez história no domingo, ao qualificar-se pela primeira vez para os Jogos Olímpicos - no caso os de Tóquio -, depois de vencer a poderosa França por 29-28, no jogo decisivo.

Um feito que contou com a contribuição assinalável do FC Porto, que conta com 11 atletas na comitiva da equipa das quinas. "A seleção portuguesa de andebol venceu a França por 29-28 e garantiu a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Para alcançar este feito inédito, a equipa nacional contou com os bons serviços de 11 jogadores do FC Porto, entre eles Rui Silva, que marcou o golo decisivo já sobre a buzina final", assinalam os azuis e brancos na newsletter "Dragões Diário", sem esquecerem o malogrado Alfredo Quintana, que acabou por ser alvo de várias homenagens na festa lusa.

"Como era inevitável, o triunfo foi dedicado a Alfredo Quintana, um dos grandes responsáveis pelos brilharetes recentes deste grupo", rematou o FC Porto.