FC Porto apresenta "um reforço de luxo" para a equipa de andebol

Nikolaj Læsø assinou por três anos e junta-se ao plantel na próxima época.

O FC Porto anunciou esta sexta-feira Nikolaj Læsø como reforço da equipa de andebol, tendo em vista a próxima temporada. Trata-se de um lateral esquerdo internacional pela Dinamarca, que assinou por três temporadas e é descrito pelo clube como "um reforço de luxo não só para a equipa de Magnus Andersson como também para o campeonato português."

Læsø, 25 anos, tem 1,96 metros e pesa 99 quilos e o percurso é destacado pelos dragões. "Iniciou-se na modalidade com as cores do Odder Håndbold antes de regressar à cidade natal. Captou as atenções do poderoso Aalborg e mudou-se para o emblema campeão dinamarquês em 2020. Assinou uns nada modestos 70 golos em 19 partidas na temporada de estreia, que culminou com a revalidação do título nacional e com a chegada à final da Liga dos Campeões europeus. A boa prestação ao serviço do clube valeu-lhe a chamada ao Campeonato do Mundo de 2021 e Nikolaj Læsø só regressou do Egipto com a medalha de ouro. Conquistado o maior cetro do andebol mundial, iniciou a presente campanha com ainda maior destaque nos vice-campeões da Europa. Soma, até ao momento, 95 remates certeiros em 33 jogos pelo Aalborg e tem sido figura de proa na excelente campanha do clube na Champions da EHF - como demonstram a eleição para MVP da 8.ª jornada e os 14 pontos dos dinamarqueses no Grupo A da prova rainha", surge escrito no site oficial.

O jogador mostra-se encantado com o próximo passao na carreira. "Estou muito feliz por me juntar ao FC Porto e ansioso por fazer parte da equipa. Quando o meu empresário me disse que tinha sido contactado pelo FC Porto fiquei muito entusiasmado. Já falei com o Magnus Andersson várias vezes, gosto da maneira como treina a equipa e quero fazer parte dela", afirmou, descrevendo-se como jogador: ""Se fosse olheiro definir-me-ia como um bom jogador dos dois lados do campo. Jogo em todas as posições na defesa e também sou forte no contra-ataque. Gosto de marcar golos, como todos os jogadores, e espero poder trazer tudo isso para o FC Porto, ajudando a equipa a crescer e a ser ainda melhor."