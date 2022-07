FC Porto anuncia renovação do jovem Diogo Rêma

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Guarda-redes prolonga ligação com os "dragões" até 2027.

O FC Porto anunciou esta segunda-feira a renovação do guarda-redes Diogo Rêma, por cinco temporadas, até 2027.

O guardião de 18 anos mudou-se para os "dragões" em 2020/21, depois de uma temporada ao serviço do FC Gaia. Antes, havia estado no Colégio dos Carvalhos durante seis anos.

Pelo FC Porto conquistou já uma Supertaça, um campeonato e uma Taça de Portugal.

Renovação: "É uma aposta clara do clube e o meu único objetivo aqui é melhorar todos os dias para poder ser parte fundamental da equipa, ter mais tempo de jogo e continuar a evoluir. Fico perto de casa num clube que me diz tudo e que é tudo para mim."

Trabalhar com a equipa principal: "Sinto que cada semana é um novo desafio. Treinar com eles e ser convocado para alguns jogos fez-me crescer em todos os sentidos. Tenho beneficiado muito com isso."

Dois colegas de posição [Mitrevski e Frandsen] de alto nível: "Tento aprender sobretudo com o Mitrevski, pois sendo mais baixo do que o Frandsen enquadra-se mais na minha morfologia e na minha forma de defender. Mas todos os dias aprendo com eles, pois eles falam muito comigo."

Um momento marcante no FC Porto: "Este ano, por já haver adeptos nos pavilhões, sentiu-se mais e melhor aquilo que é ser campeão no FC Porto."