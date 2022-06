FC Porto anuncia renovação de "uma das apostas de futuro"

Vasco Costa renova com o andebol azul e branco até 2027.

O FC Porto anunciou esta terça-feira a renovação de Vasco Costa, de 16 anos, até 2027.

Vasco Costa, que pode jogar tanto a lateral como a central, fez a formação no Santo Tirso, tendo ingressado no campeão nacional em 2020, e é "uma das apostas de futuro do andebol portista", pode ler-se no site dos "dragões".

Em 2021/22, o jovem foi cedido ao Gaia, estando agora de regresso ao Dragão Arena.

"É um excelente sentimento renovar com um clube como o FC Porto, sempre foi um objetivo jogar num clube desta dimensão e poder estar a este nível. Sinto-me lisonjeado por ser uma aposta e por poder voltar a estar aqui", começou por afirmar aos meios oficiais do clube azul e branco.

"Gostaria muito de poder jogar mais no FC Porto, chegar a altos patamares, ser campeão novamente e poder disputar a Champions, que sempre foi o meu sonho", acrescentou.

