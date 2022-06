Mitrevski renova: "Há muita coisa que diferencia o FC Porto das outras equipas"

Nikola Mitrevski prolongou o vínculo com o FC Porto até 2024.

O FC Porto anunciou, este sábado, a renovação de contrato de Nikola Mitrevski até 2024. O guarda-redes, de 36 anos, chegou aos dragões em 2020.

Já venceu dois campeonatos, duas Supertaças e duas Taças de Portugal ao serviço dos azuis e brancos.

"É sempre um prazer fazer parte do FC Porto. Estou muito feliz por ter renovado o meu contrato", adiantou o macedónio aos meios oficiais do FC Porto.



Balanço do percurso no FC Porto: "Agradeço pela ajuda que os adeptos nos dão. Em Portugal, ganhámos quase tudo. Em dois campeonatos, perdemos só um jogo, e na Liga dos Campeões passámos duas vezes a fase de grupos. Este ano tivemos um grupo muito difícil, três das quatro equipas que estão na final four eram do nosso grupo e estou muito satisfeito pelo que fizemos neste par de anos."



O que diferencia o FC Porto: "Há muita coisa que diferencia o FC Porto das outras equipas. Os adeptos, o presidente, todos nos ajudam, é um sítio que me dá alegrias. É um prazer fazer parte deste clube."



Ambição europeia: "Já crescemos, ganhámos muitos jogos contra equipas de alto nível e, com um pouco mais de sorte nas eliminatórias, podemos fazer mais história no clube, jogar quartos de final ou final four, que acredito que é um sonho de todos os jogadores."



Futuro: "Só quero ganhar, continuar a ganhar e repetir isso."

Em Portugal, Mitrevski defendeu também a baliza do Benfica.