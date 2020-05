FC Porto, ABC, Benfica e agora reforço sonante do Águas Santas

Nuno Grilo, que deixou o Benfica e também já passou por FC Porto e ABC, é reforço para a formação maiata.

Tem 33 anos, é um grande lateral-esquerdo, acabado de sair do Benfica, numa carreira em que também passou por FC Porto e ABC, e será jogador do Águas Santas na próxima temporada. É Nuno Grilo. Desta forma, os maiatos continuam uma preparação cuidada da época, assegurando um jogador de inegável qualidade, 104 vezes internacional, sendo 62 pela equipa A, ao serviço da qual apontou 127 golos.

Nenhuma das partes confirma ainda o acordo, mas O JOGO está em condições de adiantar que Nuno Grilo, entre as várias propostas que teve desde que foi conhecida a saída da Luz, escolheu mesmo o Águas Santas, com quem assinará um contrato de um ano, com mais outro de opção dos maiatos.

Grilo, natural de aveiro, começou a jogar no Alavarium - clube pelo qual nutre até hoje um grande carinho - , com 11 anos, transferindo-se, ainda juvenil, para São Bernardo, também do distrito aveirense, de onde deu o salto para o FC Porto. Nos dragões, sob orientação do sérvio Ljubomir Obradovic, ganho os dois primeiros campeonatos da carreira e uma Supertaça. Dos azuis e brancos, Grilo transferiu-se para o Benfica, onde esteve um primeiro período de duas temporadas, mas em representação de quem, no total dos cinco anos, conquistou uma Taça de Portugal e duas Supertaças. O meia-distância teve ainda uma curta passagem pelo Cretéil, de França, e três anos e meio no ABC, onde voltou a festejar: um campeonato, duas Taça de Portugal, uma Supertaça e uma Taça Challenge.

Não Perca Futebol Nacional Futebol hardcore dentro de casa: prepare-se para ouvir tudo O futebol à porta fechada será um grande desafio para os produtores e realizadores das transmissões televisivas. Vai perder-se parte da emoção acrescentada pelos adeptos nas bancadas, mas, em contrapartida, as imagens vão ganhar realismo, sobretudo através dos sons em direto do que se vai passar no relvado...

Além desta aquisição, o Águas Santas assegurou a continuidade do técnico José António Silva, do central Pedro Cruz (dois anos), dos pivôs Francisco Fontes (dois) e Carlos Santos (um), do lateral-esquerdo Vasco Santos (dois) e do lateral-direito João Gomes, o Belone do norte (um).