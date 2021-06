FC Porto a um passo da história no andebol: feito está à distância da "última" vitória

FC Porto pode tornar-se no primeiro campeão de andebol só com vitórias

Acaba esta noite mais uma edição do Campeonato Placard, com o FC Porto a poder escrever mais uma página de glória na modalidade, se fizer a 30.ª vitória em 30 jornadas.

O FC Porto pode tornar-se, esta quarta-feira, no primeiro clube em Portugal campeão de andebol só com vitórias numa prova a 30 jornadas, ou seja, jogada por 16 emblemas.

O recorde até poderá ser maior e independente do número de competidores, mas a verdade é que não há registos que o comprovem nas primeiras três décadas (50/60 e 70), embora seja altamente improvável que alguma vez outro clube tenha conseguido esta façanha. Os azuis e brancos estão, portanto, a 60 minutos de se tornarem a primeira equipa a fazer um campeonato 100% vitorioso desde os anos oitenta. E são amplamente favoritos. O último obstáculo, a partir das 20 horas (Porto Canal), é o FC Gaia, o 11.º classificado.

"Podemos fazer história, algo que mais nenhuma equipa fez em Portugal. Não queremos perder nenhum ponto, por isso o nosso objetivo é ganhar o próximo jogo", antecipou, ao site do FC Porto, o guarda-redes Márton Székely. "Para nós é um jogo igual aos anteriores, como se fosse contra o Benfica ou o Sporting. Queremos entrar cem por cento focados e cumprir as indicações do treinador. Vamos usar este jogo como preparação para a Final Four da Taça de Portugal, por isso vamos dar tudo em campo", prosseguiu o guarda-redes internacional húngaro. De resto, o atleta que chegou aos dragões vindo do Veszprém, deixou ainda palavras elogiosas ao clube: "Estes três meses têm sido fantásticos. O pessoal, a equipa, o clube... todos me receberam de braços abertos e deram-me muita ajuda. É muito fácil adaptar-me com este grande espírito coletivo e estamos muito felizes por termos ganho o primeiro título da época."

A Carlos Resende, treinador do FC Gaia, o que os dragões poderão fazer "nada diz", embora aproveite para "dar os parabéns ao FC Porto por mais uma excelente temporada". Quanto ao jogo, é mais um. "O FC Porto tem uma equipa acima de todas as outras no campeonato e, na teoria, seria impossível vencer. Porém, no jogo em nossa casa só não fomos para intervalo a ganhar por estupidez nossa. Trata-se do primeiro contra o 11.º classificado. O pior que nos pode acontecer é descer a 12.º e o melhoré chegar à nona posição, o que, para o nosso orçamento, não é nada mau", concluiu.