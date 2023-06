FC Gaia celebra título inédito no Campeonato Nacional de Juniores

Foi o segundo campeonato nacional de andebol conquistado na história do popular clube gaiense, primeiro de Nuno Grilo na nova carreira de treinador

O FC Gaia sagrou-se campeão nacional de juniores, ao bater o Águas Santas em casa, por 38-25, na penúltima jornada da Fase Final. Foi o quinto triunfo em cinco jogos da equipa que dominou a época orientada por Nuno Grilo, internacional português que encerra este ano a carreira de jogador.

Grilo, que foi bicampeão nacional pelo FC Porto e festejou ainda títulos nos seniores por Benfica e ABC, passou a treinador na sua última época como jogador, tendo feito história ainda antes de seguir a nova carreira a tempo inteiro. O clube de Vila Nova de Gaia só tinha um título nacional de andebol, o de juvenis na época de 1982.

Este ano, os sub-20 do FC Gaia foram de tal forma superiores vão fechar a época visitando o Sporting, no dia 11, já com o estatuto de campeões e as medalhas entregues por Paulo Martins, presidente da Associação de Andebol do Porto.

No jogo decisivo, no Pavilhão do FC Gaia, a formação da casa adiantou-se cedo, com 5-2 aos cinco minutos, 12-8 a seguir e 24-14 ao intervalo, diferença que já indicava o campeão. Rodrigo Esteves fez oito golos, tantos como Diogo Monteiro, do Águas Santas, que no segundo tempo nunca se conseguiu aproximar. Refira-se que a equipa de Marco Sousa defendia o título conquistado na época passada, também de forma inédita para o clube.

O Sporting, ao bater o Benfica na Luz (28-29), já assegurou o segundo lugar.