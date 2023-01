Favoritos confirmam créditos no arranque da segunda fase do Mundial de andebol

A seleção portuguesa, que terminou na primeira posição do Grupo D, com uma vitória épica sobre a Hungria (27-20), teve uma entrada em falso frente ao Brasil (28-28), e caiu da segunda para a terceira posição do Grupo II, a decorrer em Gotemburgo, na Suécia

França, Eslovénia e Espanha, no Grupo I, Suécia e Islândia, no II, confirmaram esta quarta-feira o favoritismo com uma vitória no arranque da segunda fase do Mundial, que registou um empate entre Portugal e Brasil.

A seleção portuguesa, que terminou na primeira posição do Grupo D, com uma vitória épica sobre a Hungria (27-20), teve uma entrada em falso frente ao Brasil (28-28), e caiu da segunda para a terceira posição do Grupo II, a decorrer em Gotemburgo, na Suécia.

Numa partida em que estava obrigado a vencer para depender apenas de si para atingir os quartos-de-final, Portugal viu escapar a vitória num livre de sete metros assinalado com o recurso ao videoárbitro, já depois do fim do jogo e dos festejos lusos.

Após o jogo falado em português, na Scandinavium Arena, a Islândia venceu Cabo Verde, por 40-30, não permitindo surpresas à seleção orientada pelo sérvio Ljubomir Obradovic (treinador do Avanca), que teve em Délcio Pina, do Marítimo, o "homem do jogo".

Com o triunfo frente à seleção cabo-verdiana, terceira do Grupo C, constituída maioritariamente por jogadores a atuar em Portugal, a Islândia ascendeu ao segundo lugar do grupo, com quatro pontos, com mais um do que Portugal e Brasil.

No fecho da primeira jornada do Grupo II, a coanfitriã seleção da Suécia, campeã europeia em título e vice-campeã mundial, que terminou invicta o Grupo C, somou o quarto triunfo consecutivo frente à Hungria (37-28), terceira do Grupo D de Portugal, orientada pelo treinador do Benfica Chema Rodriguez.

A seleção sueca, apontada como uma das candidatas às medalhas, juntamente com a Dinamarca, França, Espanha e Noruega, segue destacada na primeira posição do Grupo II, com seis pontos e a porta de acesso aos "quartos" totalmente aberta.

O ponta esquerda Hampus Wanne, com nove golos, colega de equipa de Luís Frade no FC Barcelona, foi o melhor marcador do encontro, tendo sido distinguido com o prémio de "homem do jogo", por votação do público presente no pavilhão.

No Grupo I, a decorrer na Tauron Arena, em Cracóvia, a Espanha, vencedora invicta do Grupo A, somou o quarto triunfo ao vencer por 27-23 a coanfitriã Polónia, do pivô sportinguista Patryk Walczak, que ficou irremediavelmente afastada de poder atingir os quartos de final.

O guarda-redes espanhol Gonzalo Perez de Vargas esteve em evidência ao registar uma eficácia de 47 por cento, numa partida em que o "homem do jogo" foi o lateral esquerdo polaco Szymon Sicko, que converteu sete golos em 11 remates.

A campeã olímpica França, vencedora só com vitórias o Grupo B, venceu por 35-24 o Montenegro, segundo do A, num encontro em que esteve em destaque o guarda-redes Vincent Gerard, com uma eficácia de 45%, considerado o "homem do jogo", e Melvyn Richardson, com 11 golos.

A Eslovénia, segunda do Grupo B, confirmou também o seu favoritismo e venceu por 38-21 o Irão, terceiro do A, e segue na terceira posição, com quatro pontos, a dois das seleções de Espanha (primeira) e da França (terceira), ambas com seis.

Nos jogos da Taça Presidente, a disputar entre as oito equipas eliminadas da primeira fase, em Plock, na Polónia, para decidir a classificação do 25.º ao 32.º lugar, o Chile venceu a Arábia Saudita, por 26-23, e a Coreia do Sul, do treinador português Rolando Freitas, bateu o Uruguai, por 37-30.