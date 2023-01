Face à lesão grave de Mikkelsen, FC Porto reforça-se com Mamadou Diocou

Jaime Gutierrez, diretor-geral do Ciudad de Logrono, confirmou a O JOGO que o FC Porto pagou a cláusula de rescisão do canhoto e que este já treinará na segunda-feira. Devido à lesão de Mikkelsen - lateral-direito que chegou este ano ao Dragão Arena -, que o levou à mesa de operações e obriga a uma paragem entre seis e oito meses, os campeões foram ao mercado.

Mamadou Diocou, de 22 anos e espanhol de origem senegalesa, é reforço do FC Porto para o que resta da temporada. O lateral-direito, que vive em Espanha desde os 9 anos de idade e se formou nas escolas do Barcelona, chegando a sénior, passou pelo alemão Rein-Neckar Lowen antes de chegar ao La Rioja, com o qual os dragões negociaram. Irá integrar os trabalhos da equipa de Magnus Andersson já esta segunda-feira.

"O FC Porto pagou a cláusula de rescisão e o Mamadou [Diocou] vai já. Aliás, ele disse-me que começava a trabalhar na segunda-feira", confirmou Jaime Gutierrez, diretor-geral do La Rioja Ciudad de Logrono, a O JOGO. A ida ao mercado deu-se na sequência da grave lesão de Jakob Mikkelsen, o dinamarquês de 25 anos que, em Málaga, frente ao Barcelona, na final da primeira edição da Supertaça Ibérica, fez uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Mikkelsen teve de ir à mesa de operações de Marta Massada, devendo o seu regresso à competição tardar entre seis e oito meses, o que significa apenas estar apto para a época de 2023/24.

"Trata-se de um atleta muito rápido, que sempre jogou a extremo, mas que nós acreditamos poder vir a ser um lateral, um meia-distância fintador, que faça um para um. Aqui começou a jogar nessa posição e sempre o fez muito bem", explicou o dirigente do La Rioja, convencido que os dragões contrataram "um jogador com muito para crescer, um potencial enorme". Mamadou Lamine Diocou Soumare, de seu nome completo, tem 1,81 metros, pesa 78 quilos e era aposta na formação espanhola, mas o apelo do FC Porto convenceu-o. "Posso dizer-lhe que ele ficou muito contente. É uma grande oportunidade que lhe surge, o FC Porto é uma equipa de Champions e, há três anos seguidos, campeão de Portugal", terminou Gutierrez.

Pai quer Martínez no FC Porto

Isidoro Martínez, ex-selecionador do Kuwait, é pai de António Martínez, ponta-direita do Ademar Leon, de 19 anos e segundo melhor marcador da Liga Asobal (98 golos). O FC Porto está a tentar contratar o atleta e o pai diz-se feliz. "Ele tem mais dois anos de contrato e propostas de vários clubes de Portugal, França e da segunda divisão alemã. Uma é do FC Porto e eu ficaria muito feliz se se concretizasse. Porquê? O FC Porto é clube grande, com uma excelente estrutura, de Champions, e fica a 350 quilómetros de casa", disse a O JOGO.