Fábio Magalhães: "Temos falado muito do bocadinho que tem faltado para ganhar na Champions"

Declarações do jogador do FC Porto, no final do encontro com o Granollers, referente às meias-finais da Supertaça Ibérica (46-30)

Reação ao triunfo: "O Granollers tinha alguns jogadores importantes lesionados, mas fizemos um excelente jogo, com seriedade. Não abrandámos quando nos apanhámos a ganhar por cinco ou seis, quisemos ganhar por mais e isso compensou no final."

Champions: "Temos falado muito do bocadinho que tem faltado para ganhar na "Champions", se calhar noutras alturas caía para nós e agora temos de voltar a conseguir ter esse passo final para ganhar esses jogos. Mas estamos bem, temos vindo a melhorar e temos apenas de voltar a focar em ganhar."

Preferia defrontar o Sporting ou o Barcelona? "É difícil de dizer. Jogar contra o Barcelona é sempre um momento especial e já temos muitas oportunidades para jogar com o Sporting, por isso..."