Ex-técnico de andebol do FC Porto relata situação insólita na Polónia: "Em choque"

Lars Walther, antigo treinador do FC Porto

Lars Walther, que orientou os dragões em 2017/18, foi despedido do Azoty-Pulawy depois de adoecer.

Lars Walther, treinador de andebol que orientou o FC Porto em 2017/18, emitiu um comunicado no qual relata o contexto insólito em que se deu o seu despedimento do Azoty-Pulawy, emblema que treinava na Polónia até há algumas semanas.

O dinamarquês, de 55 anos, começou a ter sintomas de gripe a 5 de março a, apesar de ter testado negativo "várias vezes" à covid-19, acabaria por ser internado face à persistência e agravamento dos sintomas. "Contactei o clube [Azoty-Pulawy] e disse que precisava de ir ao hospital. Não recebi ajuda em relação a este assunto, mas, através de um contacto privado, que fez de tudo para me garantir uma cama no hospital universitário de Lublin [na Polónia], consegui", explica Walther, que, ao longo da nota, não esconde a desilusão sentida. "No hospital fizeram o teste de sangue e descobriram que era uma infeção pulmonar pós-covid-19", acrescenta o técnico.

"Mas, nesse período de tempo, algo aconteceu. Comecei a ver nas redes sociais que o Pulawy teria um novo treinador, um jornalista escreveu-me sobre este assunto. Eu era a única pessoa que não sabia nada sobre isto. Foi aqui que fiquei um pouco em choque. Alguém podia, pelo menos, ter-me telefonado. Contar-me o que se estava a passar. Todos os clubes têm o direito de despedir um treinador, mas a comunicação e o bom comportamento humano teriam resolvido muitas coisas. Por isso, agora temos de ir a tribunal para resolver este assunto", assegura Lars Walther, abalado com a postura do emblema polaco.

"A única informação que recebi durante a minha estadia no hospital foi uma mensagem de telemóvel, em que me desejaram uma rápida recuperação. Foi rápida, mas não o suficiente", rematou o antigo treinador do FC Porto.