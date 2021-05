Europeu'2022: Portugal no Pote 1 com Espanha, Croácia, Noruega, Eslovénia e Alemanha

Seleção Nacional tem a companhia da campeã Espanha e da vice-campeã croácia para o sorteio que se realiza ainda esta semana.

Será já esta quinta-feira, dia 6 de maio (16h00), que as 24 equipas apuradas para o Europeu de 2022 vão conhecer os adversários do campeonato, que se disputará na Hungria, no mês de janeiro.Portugal

Portugal está inserido no Pote 1, juntamente com a campeã Espanha, e a vice-campeã, Croácia; e ainda com Noruega, Eslovénia, Alemanha, que terminaram a qualificação no primeiro lugar dos respetivos grupos, tal como a Seleção Nacional.

De recordar que 20 das equipas garantiram um lugar na fase final do Europeu'2022 após terem ultrapassado as rondas de qualificação, no primeiro e segundo lugar dos oito grupos, bem como as quatro que foram consideradas melhores terceiras classificadas. A Hungria e a Eslováquia tiveram entrada direta, por serem anfitriões, enquanto a Espanha e a Croácia asseguraram os seus lugares por terem sido finalistas na edição de 2020.

Para o sorteio, as 24 seleções foram divididas em quatro potes compostos por seis lugares e o posicionamento das mesmas baseou-se no ranking do Europeu'2020, tendo também em consideração a classificação nos grupos de qualificação.

Pote 1: Espanha, Croácia, Noruega, Eslovénia, Alemanha, Portugal

Pote 2: Suécia, Hungria, Rússia, Dinamarca, Sérvia, Áustria

Pote 3: Eslováquia, Bielorrússia, Islândia, República Checa, França, Macedónia do Norte

Pote 4: Países Baixos, Montenegro, Ucrânia, Polónia, Bósnia-Herzegovina, Lituânia

De acordo com os regulamentos, que permitem aos organizadores colocar uma equipa por grupo antecipadamente, seis seleções já conhecem o grupo que vão disputar no Europeu'2022, bem como a cidade em que os respetivos jogos se irão realizar. A Croácia vai disputar o Grupo A, em Szeged; A Hungria o Grupo B, em Budapeste; A Eslovénia está no Grupo C, cujo jogos terão lugar em Debrecen; A Alemanha vai disputar o Grupo D, em Bratislava; A República Checa está colocada no grupo E, também em Bratislava; e a Eslováquia irá discutir o primeiro lugar do grupo F, em Kosice.