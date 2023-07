"Europeu sub-20 de andebol? Diogo Rêma, Miguel Oliveira, Ricardo Brandão e Vasco Costa podem ir"

ENTREVISTA - Carlos Martingo, selecionador nacional de sub-21, acredita muito no potencial dos jovens.

Destes atletas, quais ainda irão ao Europeu de sub-20 do próximo ano?

-Ainda há quatro jogadores que poderão ir: o Diogo Rêma, o Miguel Oliveira, o Ricardo Brandão e o Vasco Costa [ndr: o mais novo, com 17 anos].

Há bons valores na geração seguinte?

- Há o António Machado, que já esteve connosco em vários estágios, o Nuno Oliveira, irmão do Pedro, os pontas direitas são interessantes. Há gente com qualidade e será, de certeza absoluta, uma seleção muito competitiva. Acima de tudo, todos estes atletas jogam muito coletivamente e formam um grupo excelente.

Acredita que pode conquistar um título?

-No Europeu do ano passado tínhamos essa ambição. O nível geral das equipas é elevadíssimo e nós estamos no lote das melhores seleções do Mundo. Como tal, teremos de ter essa ambição.