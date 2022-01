Europeu: Noruega vence Espanha e a decisão fica a três com a Suécia

Os noruegueses lideram com os mesmos seis pontos da Suécia, que venceu a Alemanha e da Espanha terceira e a última jornada decidirá, entre as três seleções, as duas que seguirão para as meias-finais

A Noruega venceu este domingo por 27-23 a Espanha, impondo aos bicampeões europeus de andebol a primeira derrota em fases finais após 12 jogos, e assumiu a liderança a três do Grupo II do Euro'2022, em Bratislava, na Eslováquia.

Os noruegueses lideram com os mesmos seis pontos da Suécia (segunda), que venceu a Alemanha (25-21), e da Espanha (terceira) e a última jornada decidirá, entre as três seleções, as duas que seguirão para as meias-finais.

Eficaz nas várias ações de jogo, com destaque para a coesão defensiva e acerto ofensivo, e mais consistente no seu jogo, a Noruega cedo construiu uma vantagem de cinco golos (10-5), que geriu e lhe permitiu chegar ao intervalo a vencer por 14-11.

A seleção espanhola, com alguns "apagões" ao longo do jogo - esteve cerca de seis minutos sem marcar na primeira parte e, na segunda, mais de 11 - reagiu no início da segunda e ainda conseguiu reduzir a desvantagem para um golo (20-19).

A Noruega, mais fresca fisicamente e a imprimir velocidade ao seu jogo, voltou a disparar para uma diferença de cinco golos aos 24-19, que geriu e lhe permitiu fechar o jogo aos 27-23, e na luta pelas meias-finais.

O norueguês Sebastian Barthold, autor de seis golos, foi eleito o homem do jogo, enquanto na desinspirada seleção espanhola o destaque foi para o inconformado Jorge Maqueda, também com seis golos.

A Suécia, que já conquistou o título europeu por quatro vezes, assumiu a segunda posição do grupo, mantendo-se na luta pelo acesso às meias-finais, com um triunfo por 25-21 sobre a Alemanha, quinta classificada na última edição, após vencer Portugal (29-27).

A vice-campeã mundial em título procurou mandar no jogo desde o início, mas com pouca eficácia, a errar e a cometer falhas técnicas, disso tirando partido a Alemanha para se aproximar no marcador ainda antes do intervalo (12-10) e empatar aos 13-13.

As seleções chegaram aos 10 minutos finais separadas por dois golos (20-18), com a Suécia em vantagem e a conseguir aumentar a diferença, que chegou aos cinco, aos 24-19, progressivamente até ao final do jogo, fechando aos 25-21.

Hampus Wane, com seis golos, foi o melhor marcador da seleção sueca, que teve o pivô Oscar Bergendahl eleito o homem do jogo, enquanto na seleção germânica o destaque pertenceu a Julian Koster, com quatro.

Polónia e Rússia empataram a 29-29, numa partida que teve 15 segundos finais intensos e repletos de emoção, com a obtenção de dois golos, mas que acabou por confirmar o afastamento de ambas as seleções (mais a Alemanha) da luta pelas medalhas.

Um golo no último segundo quase do meio-campo do russo Sergei Kosorotov, validado pelo recurso ao videoárbitro, valeu o empate a 29-29, escassos segundos após a Polónia ter feito o 29-28, com direito a festejos de final do jogo.

A Rússia entrou melhor no jogo, esteve a vencer por 7-4, mas uma seca de oito minutos sem marcar permitiu à Polónia anular a diferença e chegar ao intervalo a vencer por um golo (13-12).

A segunda parte foi equilibrada, com alternância no marcador, sucessivas igualdades e um final louco, numa altura em que a expulsão do treinador Velemir Petkovic deixou a Rússia com menos um jogador, e selada com um empate a 29-29.

Sergei Kosorotov, com oito golos, um dos quais o do empate no último segundo, foi o melhor marcador da equipa russa, tendo o polaco Szymon Sicko, também com oito, sido eleito o homem do jogo.

A última jornada do Grupo II, de todas as decisões no que toca às meias-finais, está marcada para terça-feira, em Bratislava, na Eslováquia, e inclui os jogos Polónia-Espanha (14h30 em Lisboa), Alemanha-Rússia (17h00) e Suécia-Noruega (19h30).