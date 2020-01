Europeu está à porta: "Claro que há alguns ajustamentos que vou ter de fazer"

Paulo Pereira, selecionador português de andebol, aborda a ausência de Gilberto Duarte e confia numa grande campanha.

A ausência de Gilberto Duarte, devido a lesão, vai obrigar Paulo Pereira a fazer "ajustamentos" na forma como Portugal joga, mas o selecionador de andebol garante que vai "manter as ideias" que levaram a equipa nacional ao Euro2020. "Claro que há alguns ajustamentos que vou ter de fazer, sobretudo ao nível da transição. Havia coisas pensadas para o Gilberto. (...) Não vamos ter o Gilberto, mas vamos manter as ideias e, se calhar, fazer algum tipo de adaptação para as coisas possam continuar a fluir", disse Paulo Pereira, em entrevista à agência Lusa.

O lateral foi o melhor marcador da equipa das quinas na fase de qualificação, com 23 golos em seis jogos, mas lesionou-se no joelho esquerdo em dezembro passado, ao serviço do seu clube, os franceses Montpellier, e é a grande baixa de Portugal para o Euro2020. "Ficou muito triste. Todos nós ficámos tristes. Foi um atleta que, sobretudo neste último ano, contribuiu muito para a nossa qualificação. Mas isto também abre espaço para outros jogadores", observou o selecionador nacional.

Paulo Pereira lembrou que Gilberto Duarte também não participou nos dois jogos particulares que a Portugal disputou em outubro com o Egito, oitavo classificado do último Mundial, que se saldaram por uma derrota por 30-25 e uma vitória por 27-26. "Também temos outros excelentes atletas. Perdemos a experiência do Gil, perdemos a maturidade que tem, perdemos as soluções defensivas que tenho com ele. Vamos ter essas variantes com outros, vamos ter de ter", reforçou.

Paulo Pereira enfatizou que a substituição de um jogador tão influente só será conseguida "com unidade" do grupo e "com mais energia somada por todos": "Vai ser entre todos que vamos conseguir encontrar o equilíbrio para essa triste saída, porque, teoricamente, o Gilberto estava convocado".

Portugal ficou integrado no Grupo D do Euro2020, que se vai disputar na cidade norueguesa de Trondheim, em conjunto com o país anfitrião, a França - cujas seleções conquistaram as medalhas prata e de bronze no último Mundial, respetivamente - e a estreante Bósnia-Herzegovina.