Sub-19: Portugal vence e está na luta pelos "quartos" do Mundial

Seleção portuguesa de andebol de sub-19 venceu por 28-26 a Eslovénia.

A seleção portuguesa de andebol de sub-19 venceu por 28-26 a Eslovénia, em Varazdin, e mantém-se na luta pelo acesso aos quartos de final do Campeonato do Mundo da categoria, a decorrer na Croácia.

Portugal, que depende ainda do resultado do jogo entre a Croácia e a Hungria para selar as contas da qualificação, esteve a perder por 24-19 à entrada dos seis minutos finais e deu a volta com um parcial de 9-2 para um triunfo por 28-26.

O encontro começou com o guarda-redes Vasco Teixeira, de apenas 17 anos, em bom plano, tal como tinha acontecido no final do jogo com a Hungria (31-29), e com as defesas a se superiorizarem aos ataques.

A Eslovénia liderou até aos 4-3, com quase 15 minutos de jogo, altura em que Portugal com um parcial de 4-0 e beneficiando ainda da exclusão de David Dmolic, que viu um cartão vermelho direto, passou para a frente por três golos (7-4).

Neste período, a seleção portuguesa esteve quase sete minutos sem sofrer golos, mas a Eslovénia, com o aproximar do intervalo, diminuiu a diferença e a primeira parte terminou com a vantagem mínima de um golo para o conjunto luso (10-09).

Na segunda parte, depois de um período de golos intercalados, Portugal falhou a hipótese de aumentar a vantagem para três golos, desperdiçando um ataque aos 16-14, que coincidiu com o momento da recuperação da Eslovénia.

A adotar uma defesa mista, muito subida, a seleção da Eslovénia começou a colocar dificuldades a Portugal e, com alguma naturalidade, passou para a frente do marcador com um parcial de 4-0, assumindo a liderança por dois golos (19-17).

Em oito ataques, a seleção portuguesa só conseguiu marcar um golo e disso tirou partido a Eslovénia para consolidar o comando no marcador, que chegou aos cinco golos (24-19) à entrada dos derradeiros sete minutos.

Já com o guarda-redes Deniz Gunes a fechar a baliza, a seleção portuguesa, que à entrada dos últimos cinco minutos perdia por 25-21, embalou para a liderança com um parcial de 6-0 (27-25), beneficiando ainda de uma dupla exclusão de dois minutos por dois erros na substituição de jogadores eslovenos.

O encontro chegou ao fim com Portugal a vencer por 28-26, com uma "rosca" de Tomás Teixeira, que mantém em aberto as contas do apuramento do conjunto orientado por Nuno Santos para os quartos de final do Mundial e para a luta pelas medalhas.

Portugal fica agora no "sofá" à espera do resultado do jogo entre a Croácia e a Hungria, para saber se passa aos quartos de final. A qualificação está assegurada desde que a Hungria não vença a Croácia e não seja necessário o desempate a três.