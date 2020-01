Europeu arranca e marca o regresso de Portugal: heróis num mar de tubarões

Seleção Nacional começa a jogar amanhã o campeonato da Europa, 14 anos depois da última presença numa grande competição

É embalada por uma grande participação no 45.º Torneio Internacional de Espanha que a Seleção Nacional vai começar, amanhã, o campeonato da Europa. A prova continental, que pela primeira vez se disputa com 24 equipas (eram 16) e é organizada por três países - Áustria, Suécia e Noruega -, tem, de novo, Portugal no elenco. Isto 14 anos após a última presença, que ocorreu no Europeu da Suíça, em 2006, tendo a equipa lusa terminado na 15.ª posição após três jogos e igual número de derrotas.

Depois de, no torneio espanhol, vencer a Rússia (três vezes campeã do mundo, uma europeia e outra olímpica) por 27-25, ser avassalador frente à Polónia (34-27) e apenas ceder com a equipa da casa e campeã europeia, Portugal tem razões para encarar o campeonato da Europa com otimismo. Porém, os adversários na primeira fase também justificam uma atitude realista.

A França, a seleção com o melhor palmarés da história da modalidade - seis vezes campeã do mundo (1995, 2001, 2009, 2011, 2015 e 2017), três da Europa (2006, 2010 e 2014) e duas olímpica (2008 e 2012) -, que Portugal venceu na fase de apuramento para este Europeu, mas conseguindo-o apenas pela segunda vez num histórico de 32 jogos, é o primeiro adversário, amanhã, às 17h15, em Trondheim, na Noruega. A estes dados pode acrescentar-se que os gauleses foram medalha de bronze no último mundial, derrotando a Alemanha, uma das organizadoras, a par da Dinamarca, que foi a campeã.

A fechar esta primeira fase, no dia 14, a equipa de Paulo Jorge Pereira joga com a Noruega, seleção da casa e que, neste mesmo Mundial de 2019, foi prata. Ou seja, dos três adversários dos Heróis do Mar, dois estiveram no pódio do último campeonato do mundo: Noruega, em segundo lugar, e França, em terceiro.

A Bósnia-Herzegovina, o outro opositor, é a equipa menos cotada do grupo e perante a qual Portugal deve apresentar-se como favorito. Será a primeira presença dos bósnios num campeonato da Europa, eles que foram apurados no terceiro lugar do grupo, com os mesmos pontos de República Checa e Bielorrússia.

Refira-se que esta presença de Portugal no Europeu é o ponto alto de um período extraordinário do andebol nacional, em que as seleções masculinas de sub-21 e sub-19 foram quartas classificadas nos respetivos mundiais, o Sporting alcançou, na temporada passada, os oitavos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto disputou a final-four da Taça EHF, registando-se ainda a presença do Madeira SAD na final da Taça Challenge. Neste caso com a curiosidade de ter sido disputada entre dois treinadores portugueses e, mais do que isso, os que formam a equipa técnica da Seleção Nacional: o CSM Bucareste, então de Paulo Jorge Pereira, derrotou os insulares de Paulo Fidalgo.

Qualificação notável com vitória sobre a França

O apuramento de Portugal para este Europeu era quase uma obrigação, dizia-se pelos corredores dos pavilhões desde que o leque de finalistas passou de 16 para 24. No entanto, a equipa liderada por Paulo Jorge Pereira fez uma campanha extremamente meritória, de tal forma que conseguiu resultados que a apuravam mesmo na anterior versão da prova. A vitória, histórica, em Guimarães, sobre a França (33-27), no dia 11 de abril, abriu o caminho para o êxito, que viria a confirmar-se na quinta e penúltima jornada, em Bucareste, a 13 de junho, com os 24-19 à Roménia. Apuravam-se os dois primeiros e os quatro melhores terceiros de cada grupo e Portugal foi segundo, com mais seis pontos do que a Lituânia, terceira da poule dos lusos.

Os 18 convocados

GUARDA-REDES

Alfredo Quintana

Nº da camisola: 1

Clube: FC Porto

Data de nascimento/Idade: 20/03/1988 (31 anos)

Altura: 2,01m

Peso: 92kg

Humberto Gomes

Nº da camisola: 16

Clube: ABC

Data de nascimento/Idade: 01/01/78 (42 anos)

Altura: 1,93m

Peso: 101kg

Gustavo Capdville

Nº da camisola: 41

Clube: Benfica

Data de nascimento/Idade: 31/08/97 (22 anos)

Altura: 1,93m

Peso: 81kg



PONTAS-ESQUERDAS

Diogo Branquinho

Nº da camisola: 23

Clube: FC Porto

Data de nascimento/Idade: 25/07/1994 (25 anos)

Altura: 1,80m

Peso: 83kg

Fábio Vidrago

Nº da camisola: 34

Clube: Benfica

Data de nascimento/Idade: 28/10/1988 (31 anos)

Altura: 1,80m

Peso: 69kg

LATERAIS ESQUERDOS

Fábio Magalhães

Nº da camisola: 88

Clube: FC Porto

Data de nascimento/Idade: 12/03/1988 (31 anos)

Altura: 1,94m

Peso: 100 kg



Alexandre Cavalcanti

Nº da camisola: 24

Clube: HC Nantes (França)

Data de nascimento/Idade: 27/12/1996 (23 anos)

Altura: 2,03m

Peso: 104 kg

André Gomes

Nº da camisola: 27

Clube: FC Porto

Data de nascimento/Idade: 27/07/1998 (21 anos)

Altura: 1,92m

Peso: 94 kg

LATERAIS DIREITOS

João Ferraz

Nº da camisola: 9

Clube: Shur-Aarau (Suíça)

Data de nascimento/Idade: 08/01/1990 (29 anos)

Altura: 1,96m

Peso: 97kg

Belone Moreira

Nº da camisola: 11

Clube: Benfica

Data de nascimento/Idade: 01/06/1990 (29 anos)

Altura: 1,80m

Peso: 80kg

CENTRAIS

Rui Silva

Nº da camisola: 14

Clube: FC Porto

Data de nascimento/Idade: 28/04/1993 (26 anos)

Altura: 1,86m

Peso: 80kg

Miguel Martins

Nº da camisola: 10

Clube: FC Porto

Data de nascimento/Idade: 04/11/1997 (22 anos)

Altura: 1,92m

Peso: 83kg

PIVÔS

Tiago Rocha

Nº da camisola: 17

Clube: Sporting

Data de nascimento/Idade: 17/10/1985 (34 anos)

Altura: 1,96m

Peso: 104kg

Daymaro Salina

Nº da camisola: 15

Clube: FC Porto

Data de nascimento/Idade: 01/09/1987 (32 anos)

Altura: 2,00m

Peso: 101kg

Alexis Borges

Nº da camisola: 22

Clube: FC Porto

Data de nascimento/Idade: 06/10/1991 (28 anos)

Altura: 1,96m

Peso: 105kg

Luís Frade

Nº da camisola: 82

Clube: Sporting

Data de nascimento/Idade: 11/09/1998 (21 anos)

Altura: 1,94m

Peso: 115kg

PONTAS-DIREITAS

Pedro Portela

Nº da camisola: 4

Clube: Tremblay (França)

Data de nascimento/Idade: 06/01/1990 (30 anos)

Altura: 1,86m

Peso: 80kg



António Areia

Nº da camisola: 25

Clube: FC Porto

Data de nascimento/Idade: 21/06/1990 (29 anos)

Altura: 1,91m

Peso: 91kg

Calendário - Grupo D

Esta sexta-feira

França-Portugal, 17h15

Noruega-Bósnia, 19h30

Este domingo

Portugal-Bósnia, 15h00

França-Noruega, 17h15

Terça-feira

Bósnia-França, 17h15

Portugal-Noruega, 19h30