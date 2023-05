Euro de andebol de praia: homens ganham e mulheres perdem no quadro principal

Esta sexta-feira as portuguesas defrontam a Croácia, às 11h00, e a Noruega, às 14h00,

Portugal estreou-se no quadro principal do Europeu de andebol de praia da Nazaré com um triunfo da equipa masculina frente à Croácia por 2-0 e uma derrota da feminina ante a Alemanha por 2-1.

A seleção masculina teve um jogo equilibrado frente à Croácia, impondo-se por 24-22 e 18-14, e na sexta-feira, os pupilos de Paulo Félix vão defrontar a Dinamarca (12:00) e depois a Ucrânia (16:00), que perdeu ante os nórdicos.

A equipa feminina começou o quadro principal com uma derrota, por 2-1, ante a Alemanha, que resolveu o desafio por shoot out no qual se impôs por 7-6. As germânicas tinham-se imposto no primeiro set por 24-17 ao qual responderam as portuguesas com 17-14.

