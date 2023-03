Étienne Mocquais renova com o Sporting: "Quando a oportunidade apareceu..."

Jogador francês de andebol assinou um novo vínculo e quer dar sequência a uma época "fantástica".

O Sporting anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Étienne Mocquais, jogador francês da equipa de andebol.

O ponta-esquerda de 27 anos está na primeira temporada em Alvalade, tendo chegado no início de 2022/2023 proveniente do Tremblay-en-France Handball, do seu país. Antes, e também em França, vestiu as camisolas de US Créteil Handball e Pontault-Combault Handball. No currículo, é de assinalar o título mundial de sub-21 em 2015.

"Tudo está bom para mim, o ambiente é muito bom e espero que tudo corra bem até ao final da temporada. Tenho a confiança do clube. Estou muito feliz aqui, tenho uma excelente relação com o treinador e com os meus colegas. Quando a oportunidade de ficar aqui apareceu, não tive dúvidas", afirmou ao canal do clube.

Mocquais descreve a época de estreia no Sporting como "fantástica". "É tudo novo para mim porque é a minha primeira vez fora do meu país. Todos têm sido bons para mim, têm-me ajudado a entender português e a jogar a este nível. Tem sido muito bom", vincou. "Vou continuar a dar 200% todos os dias pela equipa, pelos meus colegas e pelo clube. Queremos ganhar o Campeonato Nacional e a EHF European League. Espero estar na EHF Champions League na próxima temporada", rematou.

A duração do novo contrato não foi revelada.