Étienne Mocquais reforça andebol do Sporting

O ponta esquerda francês Étienne Mocquais, campeão mundial de sub-21 em 2015, é a mais recente contratação da equipa de andebol do Sporting para 2022/2023, foi hoje anunciado pelo clube no seu sítio na Internet.

"É uma grande oportunidade, porque o Sporting é um clube muito grande. É a minha primeira experiência no estrangeiro e a confiança que o clube me está a dar é enorme, não podia recusar este convite", disse o francês aos canais de comunicação leoninos.

Étienne Mocquais, de 26 anos, admitiu ter falado com o adjunto Ricardo Candeias, com quem jogo nos franceses do Pontault-Combault, antes de aceitar rumar a Portugal e ao Sporting e que a opinião do antigo guarda-redes também pesou na decisão.

"Tenho muitos objetivos aqui no Sporting, quero ganhar tudo com esta equipa. Queremos ganhar todos os jogos do campeonato e terminar no primeiro lugar, assim como chegar o mais longe possível na Liga Europeia", adiantou o ponta esquerda.

Mocquais chega a Alvalade depois de ter passado por emblemas como US Créteil, Pontault-Combault HB e Tremblay HB, todos de França, e o novo camisola 34 dos "leões" assegurou estar a par do que vai encontrar nesta etapa em solo nacional.

"Na época passada acompanhei um pouco o campeonato português, mas sobretudo o Sporting. Também assisti à campanha na Liga Europeia e penso que o Sporting é um grande clube europeu", reconheceu, prometendo dar 200 por cento por jogo para ganhar a confiança dos adeptos.

O ponta esquerda Étienne Mocquais junta-se ao pivô polaco Patryk Walczak e ao guarda-redes argentino Leo Maciel, campeão europeu pelo FC Barcelona, nos reforços do plantel do Sporting para a época 2022/23.