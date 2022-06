Estreou-se na Champions, sagrou-se campeão nacional e agora renova com o FC Porto

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Ricardo Brandão, pivô de 18 anos, prolonga a sua ligação aos "dragões".

Depois de Vasco Costa, o FC Porto anunciou esta sexta-feira a renovação de Ricardo Brandão. O pivô de 18 anos prolonga a ligação ao emblema azul e branco até 2024.

Ricardo Brandão chegou aos "dragões" em 2020, proveniente do Alavarium, e esta época, 2021/22, estreou-se na Liga dos Campeões e sagrou-se campeão nacional.

O pivô conta ainda com um título no Torneio das 4 Nações, que conquistou ao serviço das seleções nacionais jovens.

Sentimento pela renovação: "É incrível renovar com o FC Porto, um clube tão grande, poder treinar com o plantel principal todos os dias e fazer parte dos planos futuros do clube. É incrível."

Estreia e conquista do campeonato nacional: "Foi muito bom poder estrear-me na equipa principal, foi um sonho realizado esta época. Foi fantástico ser campeão, estar ao lado destes colegas de equipa incríveis. Foi muito bom."

Exemplos: "O Victor Iturriza e o Daymaro Salina são referências, trabalho muito bem com eles nos treinos e aprendo bastante a vê-los e a falar com eles.

Futuro: "As expectativas são atingir o máximo de objetivos com a camisola do FC Porto."