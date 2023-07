Estreou-se com 14 anos e está de regresso ao plantel de andebol do FC Porto

Vasco Costa volta a trabalhar com Carlos Resende.

O FC Porto oficializou este domingo o regresso de Vasco Costa ao plantel da equipa de andebol. O jovem lateral esquerdo de 17 anos esteve cedido nas duas últimas temporadas ao Gaia e está nomeado para Jogador Revelação do campeonato pela Federação de Andebol de Portugal.

Vasco Costa estreou-se pelos dragões com apenas 14 anos, em Setúbal, no ano de 2020, tendo festejado a conquista do título nacional.

Internacional sub-21 português, será orientado nos dragões por Carlos Resende, com quem trabalhou no Gaia.