"Estivemos muito perto de passar aos quartos de final e é muito difícil de aceitar"

Declarações proferidas no final do jogo de andebol entre Portugal e a Suécia, no fecho dos Grupo II do Mundial, que os nórdicos venceram por 32-30 e que ditou o afastamento luso dos quartos de final.

Rui Silva (jogador de Portugal): "É duro. Sabíamos que ia ser difícil passar aos quartos de final, mas acho que estivemos muito perto para que isso acontecesse e acaba por ser muito difícil de aceitar. Acho que estivemos a um muito bom nível, não só neste jogo, mas nos outros também, e acabou tudo por ser decidido em detalhes, mas o desporto é feito disso e temos que continuar a trabalhar. Sabemos que agora já toda a gente nos respeita e sabe que somos uma boa equipa. Agora falta este pequeno pormenor, mas temos que trabalhar bem e corrigir, para conseguir ir mais longe nas próximas competições".

Francisco Costa (jogador de Portugal): "Foi um jogo difícil, tivemos que gerir varias emoções. Não foi excelente, mas temos que tirar algumas coisas boas deste jogo. Agora, temos de pensar em nós, voltar aos clubes e trabalhar para o próximo ano fazer melhor. É nisso que pensamos".