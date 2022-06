Declarações de Paula Marisa Castro e Bebiana Sabino, respetivamente treinadora e jogadora do Colégio de Gaia, após a derrota com o Benfica (38-31) na final da Taça de Portugal de andebol feminino.

Paula Marisa Castro, treinadora do Colégio de Gaia

"Tivemos de jogar estrategicamente com aquilo que temos. Estivemos limitados na primeira linha, coisa que o Benfica não tem. O Benfica tem uma única linha fantástica. Tivemos de procurar espaços a [distância de] seis metros. Mas cometemos falhas técnicas e tivemos más receções que permitiram ao Benfica distanciar-se. Se não marcarmos, eles marcam.

Entrámos na segunda parte com defesas abertas, para marcarmos golos em transições rápidas mal recuperássemos a bola. Dou o mérito ao Benfica, que tem jogadoras de elite. Fisicamente, tem jogadoras superiores, mais altas. Isso não quer dizer que não possamos lutar de igual para igual. Temos é de ter outra filosofia de jogo. Fomos tentando aplicá-la, mas falhámos na execução.

A época foi muito boa. Tivemos um ou outro jogo em que poderíamos não ter perdido. Assim estaríamos mais acima na tabela. Mas dou mérito às minhas jogadoras. Trabalharam muito para estarem numa final da Taça de Portugal."

Bebiana Sabino, jogadora do Colégio de Gaia

"Sabíamos que o primeiro classificado do campeonato [Benfica] ia defrontar o quinto [Colégio de Gaia], mas era um jogo. Apesar da inexperiência de muitas das nossas jogadoras, entrámos com vontade de ganhar. O Benfica conseguiu expor os argumentos que expôs ao longo do campeonato. Nos momentos decisivos, cometemos várias falhas técnicas e o resultado "disparou".

A qualidade técnica e em número do Benfica - todas as suas 16 jogadoras estão a nível semelhante - impõem uma quebra física na outra equipa. A nossa equipa "rodou" muito menos as jogadoras. Um dos fatores cruciais do jogo do Benfica é a velocidade na transição. A nossa estratégia defensiva falhou nesse ponto.

Quando partimos para esta época, tínhamos uma equipa completamente renovada. Tínhamos duas jogadoras mais experientes e todas as outras muito jovens. Fizemos um bom campeonato. Chegar à final da Taça foi um prémio justo. Creio que o resultado de hoje foi um pouco avolumado para o que fizemos em campo."