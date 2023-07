Esteve no Mundial sub-21 e agora é reforço do Águas Santas

Bernardo Pegas lateral-direito esteve no FC Gaia nas três temporadas anteriores e foi ao Mundial sub-21

Bernardo Pegas, lateral-direito que esteve ao serviço da Seleção Nacional que recentemente terminou o Mundial de sub-21 no sexto lugar, é reforço do Águas Santas para as duas próximas temporadas.

"Mudei por ser um clube superior, com outra grandeza, que luta para ficar no topo da tabela e porque vai estar na Liga Europeia. Aliás, jogar a esse nível é um sonho que vou concretizar, será muito bom para mim, para crescer como atleta, mas também enquanto pessoa", disse Pegas, de 19 anos, a O JOGO.

O atleta, natural de Vila Nova de Gaia, que começou a jogar no Madalenense e que esteve as últimas três épocas nos gaienses, tem outras ambições. "Quero ver se daqui a um ou dois anos sou profissional a de andebol a 100%. Nesta altura ajudo o meu pai na empresa dele, depois treino e jogo, mas o que eu pretendo é dedicar-me totalmente ao andebol", assumiu Pegas, que, no Mundial, foi utilizado a ponta-direita, tendo merecido elogios de Carlos Martingo em entrevista do selecionador nacional a O JOGO. "No clube joguei sempre a lateral, é essa a posição a que estou mais habituado e em que mais gosto de jogar, mas se tiver de ir à ponta vou", garantiu, dizendo-se "orgulhoso com os comentários" de Martingo.

"Sinto-me mais motivado, foi a minha primeira vez num Campeonato do Mundo, foi um orgulho para mim e para a minha família e espero, quem sabe, um dia mais tarde ir a mundial de seniores. Seria o cumprir de mais um sonho", afirmou ainda o irmão de Ricardo Pegas, guarda-redes do Modicus.