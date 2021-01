"Estes jogadores bateram-se para ganhar a uma das melhores seleções do mundo"

Selecionador Paulo Jorge Pereira enalteceu a atitude do grupo português perante a Noruega, saindo do jogo com uma sensação agridoce

Misto de sentimentos: "Tenho dois sentimentos. Por um lado de tristeza, acho que podíamos ter ganho este jogo, não fossem algumas incidências que acabaram por não facilitar muito a nossa tarefa na parte final. Refiro-me a erros nossos, podíamos ter feito um pouco melhor. Isso fez com que nós tivéssemos algumas exclusões e, ao termos exclusões, não conseguimos jogar no 7x6, que naquele momento estava a resultar contrariamente a alguns jogos que fizemos ultimamente. Por outro lado, também sinto orgulho neste grupo de jogadores, que se bateram para ganhar a uma das melhores seleções do mundo. Portanto, sinto tristeza e orgulho."

Persistência: "Vamos continuar a tentar e acho que, quando estamos em competições deste género, a nossa obrigação sempre é voltar a tentar e manter esta atitude. Tenho um sentimento de orgulho em ver que nós nos batemos até ao fim. O empate esteve próximo, mas eu acreditava plenamente que podíamos vencer a Noruega, não fossem alguns detalhes que foram ocorrendo."

Primeira parte: "Notou-se, por exemplo, na primeira parte que nós não conseguimos controlar a emoção, faltou-nos alguns detalhes para controlar mais o jogo. São coisas que se vão aprendendo após 18 anos sem estarmos aqui.

Evolução: Já estamos melhor do que, por exemplo, o ano passado, em que perdemos por seis golos. Agora perdemos por um. Não queremos pensar agora que perder por um é bom, não é bom, esta será sempre a nossa forma de estar.