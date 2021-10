Tiago Rocha, pivô que joga no Grand Nancy, em França, passou mais de metade da carreira nos dragões, aos quais deixa elogios após exibição com o Barcelona.

"Vê-se pela quantidade de jogadores de qualidade que o FC Porto tem, houve um investimento muito grande por parte da secção de andebol, a equipa chega a ter três jogadores de qualidade para algumas posições. É um investimento que tem dado frutos", disse a O JOGO Tiago Rocha, internacional A que passou 14 temporadas nos dragões (1997/98 e 1998/99 e entre 2002/03 e 2013/14), clube onde ganhou a larga maioria dos títulos.

Tiago, em agosto de 2010, fez parte da equipa dos azuis e brancos que, pela primeira vez e num jogo particular, na Póvoa de Varzim, defrontou o Barcelona (derrota por 36-24). "Na altura, com o Odradovic, éramos todos muito novos e só em 2014 fomos à Liga dos Campeões, mas o orçamento era incomparável", analisou o pivô, natural de São Paio de Oleiros, explicando: "Este é um FC Porto de nível europeu, com jogadores de enorme qualidade. É uma equipa que se tem mostrado competitiva contra qualquer adversário, já tinha feito um brilharete na Taça EHF, eliminando grandes equipas, no ano passado foi por muito pouco que não foi aos quartos de final e, este ano, já venceu o Flensburgo e ontem [anteontem] perdeu uma oportunidade de ouro para vencer o Barcelona. Embora o Barcelona seja sempre o Barcelona".

Para o jogador do Grand Nancy, da I Liga francesa, as principais armas da equipa de Magnus Andersson são fáceis de enumerar. "A defesa é o ponto mais forte do FC Porto, mas também joga um andebol moderno, rápido, com muitas transições e depois a organização ofensiva é uma chave decisiva da produção da equipa", constatou, "admitindo que "o FC Porto tem qualidade para roubar pontos contra qualquer equipa e em qualquer pavilhão, pelo que pode passar aos oitavos de final".