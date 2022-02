José António Silva advertiu para a "clara superioridade" da Eslováquia no "peso e altura" das atletas, defendendo, por isso, "consistência no jogo" de Portugal

O selecionador português de andebol, José António Silva, disse hoje acreditar numa vitória no duplo confronto com a Eslováquia, no apuramento para o Europeu feminino, assegurando que o objetivo continua a ser encurtar distâncias para as melhores equipas.

"Estamos num grupo difícil, com Hungria e Espanha, e, à partida, não somos favoritos. A Eslováquia é também uma equipa muito forte, com experiência de Campeonato do Mundo e, por isso, com ligeira vantagem, mas temos elevadas expectativas e a ambição de poder alcançar duas vitórias, dando passos seguros para encurtar distâncias", disse José António Silva em Paredes, palco do jogo, na quinta-feira.

"Estamos numa fase em que nos preocupamos ainda mais com a nossa prestação do que com o adversário, mas, se mantivemos a consistência, com defesa, jogo rápido e ataque em sistema, acredito que podemos ganhar e dar passos seguros para encurtar distâncias [para as melhores equipas]", sublinhou.

Portugal integra o Grupo 5 de qualificação, juntamente com as favoritas seleções de Espanha e Hungria, que repartem a liderança só com vitórias, e a Eslováquia.

"O nosso objetivo desde que chegámos à seleção é encurtar distâncias, e elas são acentuadas, preparar jogos e o futuro, por isso integramos diversas jovens nos trabalhos. Temos tido indicadores muito positivos, mas a evolução não se faz apenas no trabalho da seleção, sendo necessário reunir outras condições", referiu o selecionador.

Para este duplo confronto com a Eslováquia, José António Silva convocou 18 atletas, promovendo duas estreias absolutas na seleção principal (a lateral esquerda do Gil Eanes Carmen Figueiredo, de 17 anos, e a pivô do Benfica Rita Campos, de 19) e o regresso após lesão prolongada da ponta direita do Benfica Patrícia Rodrigues.

O jogo entre Portugal e a Eslováquia, que ainda não pontuaram, da terceira jornada do Grupo 5 de qualificação, realiza-se no Multiusos de Paredes, na quinta-feira, um equipamento inaugurado há menos de um ano e que, em abril, será palco da "final-four" da Taça de Portugal de hóquei em patins.

Lista de 18 convocadas:

Guarda-redes: Andreia Costa (Alavarium), Isabel Góis (Nackarsulmer, Ale) e Jéssica Ferreira (Clermont Auverne, Fra).

Pontas: Carolina Monteiro (Alavarium), Mégane Robeiro (Dijon Handball, Fra), Anaís Gouveia (Fuchse Berlin, Ale) e Patrícia Rodrigues (Benfica).

Pivôs: Adriana Lage (Benfica), Bebiana Sabino (Colégio de Gaia) e Rita Campos (Benfica).

Laterais: Ana Carolina Sousa (Atletic Guardes, Esp), Joana Resende (Paris 92, Fra), Carmen Figueiredo (Gil Eanes), Mihaela Minciuna (Benfica), Beatriz Sousa (Clermont Auverne, Fra) e Maria Pereira (1.º Maio/Ada).

Centrais: Patrícia Lima (Atletic Guardes, Esp) e Sandra Santiago (Atletic Guardes, Esp).