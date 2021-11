Declarações de Nicolej Krickau, treinador do GOG, e Emil Laerke, jogador, após o triunfo sobre o Benfica, 25-33, em jogo da quarta jornada do Grupo B da Liga Europeia de andebol, realizado esta terça-feira no Pavilhão N.º 2 do Estádio da Luz.

Análise e sentimento: "Estamos muito orgulhosos pela vitória. O Benfica era o favorito do grupo, jogaram muito bem especialmente contra a equipa alemã [Lemgo], e a experiência que o Benfica tem dá-lhes uma boa chance. É um grupo equilibrado e espero que a vitória de hoje seja sufici2ente para avançar no grupo. Todos os pontos são importantes e estamos orgulhosos pelo que fizemos hoje."

Emil Laerke (jogador do GOG)

"Jogámos bastante bem. Não foi um jogo propriamente fácil, mas preparámo-nos bem."