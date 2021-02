Estado de Quintana sem alterações: FC Porto deixa nota de agradecimento

Guarda-redes de andebol permanece internado com prognóstico reservado.

O estado de Alfredo Quintana permanece inalterado. O guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto e da Seleção Nacional da modalidades continua internado com prognóstico reservado no Hospital de São João, informa o clube azul e branco na edição desta quarta-feira da newsletter "Dragões Diário".

"Alfredo Quintana continua internado com prognóstico reservado no Hospital de São João, para onde foi transportado depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no treino de segunda-feira", pode ler-se no boletim informativo dos azuis e brancos, que deixam uma nota de agradecimento:

"A todas as pessoas e entidades que se têm solidarizado com a situação do guarda-redes de andebol do FC Porto, o nosso sincero muito obrigado. Neste momento difícil, recordamos as palavras proferidas pelo gigante luso-cubano em 2020: 'Tenho lutado desde que era criança. Não sou um sobrevivente. Sou um guerreiro extraordinário'. Força, Quintana!", acrescenta o FC Porto.

De recordar que, na terça-feira, os rivais Sporting e Benfica protagonizaram gestos de solidariedade para com o guardião portista. No jogo antecipado da 22.ª jornada do campeonato nacional de andebol, os encarnados, que defrontaram o Póvoa, entraram em campo com o nome de Quintana nas costas das camisolas de todos os jogadores da equipa.

O Benfica tinha ainda uma camisola com uma mensagem de apoio ao guarda-redes do FC Porto: "Todos a torcer por ti. Força Quintana!".

Já os leões, que defrontaram os suecos do Kristianstad, em jogo da Liga Europeia, também entraram em campo com camisolas brancas com o nome de Quintana e o número um.