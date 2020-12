Esta quinta-feira, a não perder: o regresso do andebol ao Vitória de Guimarães

Esta quinta-feira, não perca a grande reportagem sobre o regresso do andebol ao Vitória de Guimarães na edição impressa e também e-paper de O JOGO.

O Vitória de Guimarães tem de novo andebol, modalidade extremamente popular na cidade e que havia encerrado portas em 1996. De resto, foi neste clube e neste desporto que Manuel Machado, o técnico que ficou conhecido no futebol, começou a carreira desportiva, tendo sido jogador e treinador, primeiro no Vitória, depois no Francisco de Holanda.

Modalidade, muito apreciada na cidade - chegou a ter seis clubes a praticá-la - foi reativada através de um acordo com o Fermentões e a ideia é chegar ao topo, como estão o basquetebol e o voleibol

Clube onde também nasceu para a modalidade o central Carlos Carneiro, capitão da Seleção Nacional durante mais de uma década, e, antes ainda, o também internacional A ponta esquerda Álvaro Martins, o Vitória de Guimarães está de volta através de uma parceria com o Fermentões, que fica com os escalões de formação.

A equipa principal está no Vitória de Guimarães, que retomou a competição pela III Divisão, mas cujo o grande objetivo é chegar no mais breve espaço de tempo possível ao escalão máximo, a exemplo do que aconteceu com o basquetebol e o voleibol, que até nem eram tão enraizadas em Guimarães como o andebol.

Esta quinta-feira, não perca a grande reportagem sobre o regresso do andebol ao Vitória de Guimarães na edição impressa e também e-paper de O JOGO.